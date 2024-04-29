Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Польские фермеры сняли блокаду КПП на границе с Украиной

РБК-Украина: в Польше снята с пункта пропуска «Гребенное-Рава-Русская»

close
100%
Roman Baluk/Reuters

Польские фермеры открыли проезд через последний заблокированный ими пункт пропуска на границе с Украиной. Об этом сообщает Telegram-канал «РБК Украина».

Ссылаясь на представителя Государственной погранслужбы Украины Андрея Демченко издание сообщает, что блокировка снята с пункта пропуска «Гребенное-Рава-Русская» и движение грузовиков там восстановлено.

«Фактически это единственное направление, которое оставалось заблокированным по состоянию на утро сегодня. И с его разблокировкой теперь имеем разблокированными все направления на границе с Польшей», — сообщает «РБК Украина».

При этом сохраняются ограничения для грузовиков, перевозящих зерно. Они смогут следовать по территории Польши исключительно в режиме транзита.

18 апреля протесты польских фермеров, недовольных поставками украинской сельхозпродукции, возобновились на двух контрольно-пропускных пунктах (КПП) на границе с Украиной. Протестующие заявляли, что подписанные договоренности с властями не выполняются.

Ранее украинские аграрии посоветовали Польше выращивать марихуану вместо зерна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами