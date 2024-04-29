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В Гамбурге прошла массовая демонстрация исламистов

Bild: в Гамбурге прошла массовая демонстрация исламистов с лозунгами о халифате

В Гамбурге прошла массовая демонстрация исламистов, которые призывали к созданию халифата. Об этом сообщает Bild.

В демонстрации участвовали больше тысячи человек. Акцию организовал 25-летний студент Джо Ададе Боатенг, у которого уже набралась многотысячная аудитория в социальных сетях Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и TikTok. Молодой человек выступает против Израиля и так называемого коллективного Запада.

В полиции Гамбурга объяснили выдачу разрешения на проведение акции отсутствием оснований предполагать, что те устроят жестокие беспорядки.

«Одних подозрений недостаточно для запрета», — сообщила пресс-секретарь полиции Сандра Левгрюн.

Подчеркивается, что призывы к созданию халифата не являются уголовным преступлением, а пропаганду терроризма митингующие не вели. При этом отмечается, что организаторы акции из группы «Мусульманский Интерактив» близки к запрещенной группировке «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в России).

«Министр внутренних дел, очевидно, не хочет признавать большую опасность, которую радикальные исламские движения представляют для нашего общества. Здесь правовое государство должно, наконец, защитить себя и проявить силу», — прокомментировала ситуацию генеральный секретарь партии ХДС Карстен Линнеман.

До этого глава МВД ФРГ Фезер заявила, что не видит роста угрозы от исламистов из-за войны в Израиле.

Ранее генпрокуратура Германии выдвинула обвинения в отношении задержанных исламистов из Средней Азии.

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