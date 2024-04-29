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Взрывы произошли в Херсоне

В подконтрольном Украине городе Херсоне прозвучали взрывы

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Shutterstock/Oleg Elkov

Взрывы произошли в городе Херсоне, который находится под контролем Украины. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

»Херсон, местные паблики сообщают о взрывах. Ждем официальную информацию», — говорится в сообщении.

Утром 27 апреля назначенный Киевом глава городской военной администрации Роман Мрочко сообщал, что серия взрывов произошла в Херсоне.

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что в 6:40 мск произошел мощный взрыв в стороне железнодорожного вокзала Херсона.

До этого российские войска ударили по дому в Херсоне, с которого ВСУ запускали дроны.

26-27 апреля ВС РФ произвели несколько ударов по железнодорожным вокзалам и станциям на Украине в момент выгрузки составов с бойцами ВСУ и боеприпасами.

Ранее появились кадры ракетного удара ВС России по эшелону ВСУ.

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