В МИД КНР рассказали о серьезных препятствиях для диалога США и Китая

Китай решительно выступает против предоставления Соединенными Штатами пакета помощи Тайваню, поскольку это создает серьезные препятствия для китайско-американского сотрудничества. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает Reuters.

«(Помощь. – прим. ред.) создает серьезные препятствия для китайско-американской кооперации», — сообщил он.

До этого Цзянь ответил на слова американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что США примут меры, если КНР не прекратит поддерживать Россию. Дипломат заявил, что право на нормальные торгово-экономические обмены между Россией и Китаем не должно попираться.

Линь Цзянь указал, что Соединенные Штаты поставляют Украине оружие и в то же время они выдвигают необоснованные обвинения в адрес торговли между Китаем и Россией.

Ранее Илон Маск прилетел в Китай.