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Полиция прокомментировала сообщения о задержании музыканта «Коррозии металла»

Барабанщика «Коррозии металла» Бейгуна не доставляли в полицию после концерта

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КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА/VK

Барабанщика группы «Коррозия металла» Марка Бейгуна не доставляли в полицию после концерта в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Нижегородской области.

Полицейские подтвердили, что барабанщика не доставляли в ОВД, а в ночь с 27 на 28 апреля он уехал из Нижнего Новгорода в Москву.

Директор музыкального коллектива Мария Рунова в беседе с агентством рассказала, что Троицкий вместе с остальными музыкантами был задержан и допрошен в гримерке ночного клуба «Ненависть» в Нижнем Новгороде, после чего лидера группы и других задержанных доставили в один из полицейских отделов Нижнего Новгорода, чтобы привлечь к ответственности за пропаганду нацистской символики.

В пресс-службе УМВД объяснили, что полицейские изъяли книги и более 20 футболок с нанесенной на них запрещенной в России символикой. В пресс-службе уточнили, что в отдел полиции были доставлены семь человек, четверых отпустили.

Накануне также стало известно, что Бейгун не впадал в кому после рейда силовиков. По словам одного из музыкантов группы, лидер «Коррозии металла» Сергей «Паук» Троицкий «вбросил» эту информацию ради привлечения внимания к жестким, на его взгляд, действиям силовиков во время рейда.

После рейда силовиков «Коррозия металла» приостановила свою деятельность.

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