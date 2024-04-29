Танкисты уничтожили опорные пункты ВСУ на южнодонецком направлении

Танковые подразделения из Приморья поражают опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении на танках Т-80БВМ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Экипажи танков Т-80БВМ наносят огневое поражение опорным пунктам ВСУ на южнодонецком направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что российские войска ведут огонь по укреплениям и блиндажам прямой наводкой с расстояния 700-1000 метров.

До этого сообщалось, что первый танк M1 Abrams Вооруженных сил Украины, уничтоженный российскими войсками на Авдеевском направлении, вывезли из зоны военной операции.

Эвакуацию проводили военные ремонтно-эвакуационной группы Центрального военного округа (ЦВО). Боевую машину представят на выставке «Патриот» на Поклонной горе в Москве в ближайшее время. Сообщалось, что танк был подбит при помощи дрона «Ланцет».

Ранее в Индии заявили об «опозорившихся» на Украине танках Abrams.