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Танкисты уничтожили опорные пункты ВСУ на южнодонецком направлении

Танкисты из Приморья нанесли огневое поражение ВСУ на южнодонецком направлении

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Станислав Красильников/РИА Новости

Танковые подразделения из Приморья поражают опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении на танках Т-80БВМ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Экипажи танков Т-80БВМ наносят огневое поражение опорным пунктам ВСУ на южнодонецком направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что российские войска ведут огонь по укреплениям и блиндажам прямой наводкой с расстояния 700-1000 метров.

До этого сообщалось, что первый танк M1 Abrams Вооруженных сил Украины, уничтоженный российскими войсками на Авдеевском направлении, вывезли из зоны военной операции.

Эвакуацию проводили военные ремонтно-эвакуационной группы Центрального военного округа (ЦВО). Боевую машину представят на выставке «Патриот» на Поклонной горе в Москве в ближайшее время. Сообщалось, что танк был подбит при помощи дрона «Ланцет».

Ранее в Индии заявили об «опозорившихся» на Украине танках Abrams.

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