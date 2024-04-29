Семак рассказал, считает ли «Динамо» претендентом на чемпионство в РПЛ

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак признался, что считает и московское «Динамо», и «Краснодар» серьезными претендентами на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Лучше спросите, когда мы не рассматривали. «Динамо» и «Краснодар» точно претендуют на первое место. Не знаю, кто их мог списать со счетов», — заявил специалист.

«Зенит», которым руководит Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший 49 очков и имеющий матч 26-го тура чемпионата в запасе. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

«Динамо» закрывает тройку лидеров турнирной таблицы. Подопечные Марцела Лички за 26 туров набрали 47 баллов.

В следующем туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», игра состоится 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Динамо» сразится на домашнем стадионе с «Сочи». Игра, которая пройдет 5 мая, начнется в 16:30 по московскому времени.

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