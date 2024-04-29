Власти Карачаево-Черкесии пообещали помочь после нападения на пост ДПС

Власти окажут помощь семьям погибших и пострадавших правоохранителей после вооруженного нападения на пост ДПС в Карачаево-Черкесии. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Рашид Темрезов.

«Семьям погибших и раненых сотрудников будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — написал глава КЧР.

Темрезов также выразил соболезнования родственникам погибших. «Они погибли, с честью выполняя свой профессиональный долг, защищая мирных жителей от опасных преступников, которые были ликвидированы», — добавил он.

29 апреля в Карачаево-Черкесии произошло вооруженное нападение на наряд ДПС. Злоумышленники бросили в полицейских взрывное устройство и открыли огонь из автоматов. Стражи порядка открыли ответный огонь — на одном из преступников сработало еще одно взрывное устройство.

В результате двое полицейских погибли. Кроме того, злоумышленники ранили четверых правоохранителей, медики оценивают их состояние, как стабильно тяжелое. Все пятеро боевиков убиты. В них опознали участников нападения на сотрудников полиции 22 апреля.

Ранее минздрав рассказал о ранениях полицейских, полученных при нападении на пост ДПС.