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Пользователи соцсети X сообщили о сбоях

Downdetector: пользователи соцсети X в ряде стран рассказали о сбоях в ее работе

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Freepik.com

Пользователи социальной сети X в ряде стран сообщают о сбоях в ее работе. Об этом говорится на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, сбои в работе соцсети начались около 11.00 по московскому времени. Наибольшее количество сбоев фиксируется в США – около 4 тысяч. Также сообщения о массовых неполадках поступают из Канады, Новой Зеландии, Австралии, с Филиппин.

Большая часть пользователей жалуются на сбои в работе сайта, а также на ошибки работы приложения и неполадки при соединении с сервером.

X Corp. — американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для приобретения Twitter Inc. и главного продукта компании — социальной сети Twitter. Это произошло в апреле. В июле произошел ребрендинг — логотип и название соцсети Twitter были заменены на Х.

15 апреля Илон Маск подтвердил сообщения о том, что его социальная сеть X намерена начать взимать плату с каждого нового пользователя за возможность создания постов, добавления закладок, а также за лайки и комментарии к другим записям.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

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