Игроков «Зенита» обвинили в том, что они покрылись паутиной

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что футболистам «Зенита» надо изменить свое отношение к делу, чтобы суметь выбраться из тяжелого положения в чемпионате России.

«Клуб привык к громким победам, понимает, что так будет и всегда — такова психология игроков, которые привыкли побеждать. «Зенит» уже длительное время задает тональность в российском футболе, и им кажется, что это должно быть и сегодня, и завтра. Но с каждым разом это делать все сложнее и сложнее — и с точки зрения психологии, и с точки зрения игровой направленности футболистов. Образно говоря, игроки покрываются паутиной — им кажется, что все будет так же, как и в прошлые года. Но такого не бывает — футболистам нужно менять свое отношение к своей профессиональной деятельности», — заявил Игнатьев.

Встреча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо», прошедшая 28 апреля, завершилась со счетом 1:0 в пользу столичной команды. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит», которым руководит Сергей Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

Ранее провал «Зенита» в 2024 году объяснили потерей мотивации.