Украина на фоне неудач на фронте и ряда проблем в Вооруженных силах Украины (ВСУ), связанных с нехваткой боеприпасов и личного состава, делает ставку на применение беспилотников дальнего радиуса действия для ударов по территории РФ и ее энергетическим объектам. Об этом пишет Wall Street Journal.

«Украина… наращивает кампанию ударов вглубь российской территории… Столкнувшись с неудачами на поле боя, Украина использует дроны дальнего действия, чтобы проникнуть далеко за линию фронта с российскими войсками, нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам, аэродромам и логистическим маршрутам», — говорится в сообщении издания.

Неназванный владелец завода по производству таких дронов, слова которого приводит газета, сообщил, что со стороны ВСУ идет «много заказов, которые мы до сих пор не можем выполнить».

Отмечается, что Киев, делая ставку на применение беспилотников, стремится обойти политические ограничения со стороны Запада на использование оружия, поставляемого союзниками, для атак на российскую территорию.

До этого аналитик по военным вопросам Александр Михайлов высказал мнение, что российские системы противовоздушной обороны могут успешно справиться с поставкой 800 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Vector, которые Украина запросила у Германии, за одну неделю.

Ранее Рогов выступил за создание санитарной зоны в России.