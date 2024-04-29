Названа проблема «Зенита», связанная с бразильцами

Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Федор Щербаченко после поражения петербургского «Зенита» от московского «Динамо» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) поделился размышлениями о проблемах, с которыми столкнулся клуб из Санкт-Петербурга. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«В «Зените» слишком доверились бразильцам, их классу и индивидуальным возможностям. На матчи с «Рубином» и «Динамо» у питерцев пришелся спад. Цельная командная игра у них сегодня не просматривается. «Зенит» перехвалили в прессе и заранее назначили чемпионом. Но теперь, когда каждое очко снова на вес золота, он может собраться», — заявил специалист.

«Зенит», которым руководит Сергей Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший 49 очков и имеющий матч 26-го тура чемпионата в запасе. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

«Динамо» закрывает тройку лидеров турнирной таблицы. Подопечные Марцела Лички за 26 туров набрали 47 баллов.

В следующем туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», игра состоится 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Динамо» сразится на домашнем стадионе с «Сочи». Игра, которая пройдет 5 мая, начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее Андрей Аршавин назвал главную проблему «Зенита».