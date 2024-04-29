Жерару Депардье грозит арест

Французского актера Жерара Депардье вызвали в комиссариат полиции в Париже на допрос по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Канал также уточнил, что Депардье может грозить арест. Актеру предъявлены обвинения в сексуальном насилии со стороны двух женщин. Инциденты, о которых идет речь на допросе, произошли в 2014 году на съемках фильма «Маг и сиамцы» Жана-Пьера Моки и в 2021 году на съемках «Зеленых ставней» Жана Беккера. Жерар Депардье отвергает обвинения.

Известно, что жалобу против Депардье подала также испанская журналистка Рут Баса — она рассказала о домогательствах актера в 1995 году: тогда ей было 23 года и она брала у Депардье интервью.

Бывшая ассистентка режиссера Жан-Пьера Моки, пожелавшая остаться неизвестной, подала жалобу на домогательства со стороны Депардье в начале января.

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