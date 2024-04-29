Жители Анапы пожаловались на демонтаж властями лестницы к морю, построенной за их счет

Жители Анапы пожаловались на снос лестницы «300 ступеней», ставшей одной из главных достопримечательностей города. Сейчас они собирают подписи в защиту спуска, рассказала активистка Маргарита Куклина на своей странице во «ВКонтакте».

Около недели назад власти демонтировали лестницу, которая была построена на народные деньги и оставалась единственной возможностью спуститься к морю для тысяч людей. В пресс-службе администрации Анапы заявили журналистам издания 93.RU, что лестница снесена из-за строительства каменной набережной от отеля «Утесов» до будущего Императорского парка, поэтому о ее восстановлении в ближайшие два года речи не идет. Судя по всему, заниматься благоустройством спуска в рамках начатого проекта строители не будут.

Активисты уже начали бороться за возвращение доступа к маленькому дикому пляжу, к которому вели 300 ступеней. Накануне сотни подписей были собраны под обращением в администрацию города, в ближайшее время сторонники движения за защиту народной лестницы собираются встретиться с представителями мэрии и донести им информацию о необходимости строительства спуска к морю. За эту же инициативу выступают авторы электронной петиции, которую сегодня подписали 1142 человека.

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