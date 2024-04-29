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Итало-российская торговая палата приостановила оплату товаров рублями

Торгпалата РФ и Италии приостановила оплату рублями итальянских товаров

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Depositphotos

Итало-российская торговая палата (ИРТП) приостановила работу системы, которая позволяла покупать итальянские товары за рубли. Об этом сообщил РИА Новости глава палаты Фердинандо Пелаццо.

Он пояснил, что решение было принято после обращения комитета по финансовой безопасности Италии. Комитет выразил опасения в связи с тем, что механизм позволяет обходить санкции в отношении РФ.

При этом Пелаццо подчеркнул, что в ИРТП не согласны с этим мнением, так как занимаются неподсанкционными товарами.

В феврале палата запустила систему в тестовом режиме на три месяца для компаний-членов. В товарообмен, как заявлял глава ИРТП, включались только категории, разрешенные для ввоза в Россию.

Итало-российская торговая палата добровольно притормозила работу по этой схеме после получения письма от итальянского Комитета по финансовой безопасности. В данный момент документ рассматривают юристы ИРТП и изучают содержание 13-ого пакета санкций. Палата намерена поднять вопрос о дальнейшей работе механизма оплаты рублями на собрании своих членов в июле, добавил Пелаццо.

Ранее итало-российская торговая палата запустила тестовые расчеты в рублях.

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