Появилось видео с места нападения на сотрудников ДПС в Карачаево-Черкесии

Полиция Карачаево-Черкесии опубликовала видео с места нападения на сотрудников ДПС. Кадры опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства.

На кадрах можно увидеть расстрелянный автомобиль, лежащий на земле автомат и следы крови.

29 апреля в Карачаево-Черкесии произошло вооруженное нападение на наряд ДПС. Злоумышленники бросили в полицейских взрывное устройство и открыли огонь из автоматов. Стражи порядка открыли ответный огонь — на одном из преступников сработало еще одно взрывное устройство.

В результате двое полицейских погибли. Кроме того, злоумышленники ранили четверых правоохранителей, медики оценивают их состояние, как стабильно тяжелое. Все пятеро боевиков убиты. В них опознали участников нападения на сотрудников полиции 22 апреля.

Позже власти региона пообещали, что окажут помощь семьям погибших и пострадавших правоохранителей.

Ранее сообщалось, что водитель попытался взорвать сотрудников ДПС в Ростовской области.