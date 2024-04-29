Опрос CNN показал преимущество Трампа над Байденом в предвыборной гонке

Экс-президент США Дональд Трамп имеет преимущество перед действующим главой государства Джо Байденом в рамках продолжающей предвыборной гонки в Соединенных Штатах, Трампа поддерживают 49% избирателей, Байдена – 43%. Об этом свидетельствуют данные недавнего опроса телеканала CNN совместно с компанией SSRS.

«Согласно новому опросу CNN, проведенному SSRS, Дональд Трамп продолжает сохранять преимущество перед президентом Джо Байденом», – говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что в январе Байдена поддерживали 45% американских зарегистрированных избирателей, то есть его рейтинг снизился на 2%. При этом, как сообщает телеканал, «поддержка Трампа остается неизменной» с январского опроса CNN.

Кроме того, по данным исследования, 61% жителей США считают, что президентство Байдена было неудачным, а 39% считают, что оно было успешным.

Вместе с тем, подчеркивается, что подавляющее большинство всех американцев, 70%, говорят, что экономические условия в США плохие.

Опрос CNN был проведен SSRS с 18 по 23 апреля в рамках случайной выборки из 1212 взрослых американцев. Погрешность исследования составляет 3,4%.

До этого сообщалось, что губернатор Северной Дакоты, республиканец Дуглас Бергам является возможным кандидатом на пост вице-президента Соединенных Штатов в случае победы на выборах Дональда Трампа.

Ранее в Госдуме заявили, что Спилберг не поможет победить Байдену на выборах.