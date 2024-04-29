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В России приняли правила получения официального статуса для художников-ювелиров

Правительство России ввело правила получения официального статуса для ювелиров

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Depositphotos

В России утвердили правила получения официального статуса для художников-ювелиров. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства.

Власти пояснили, что мастера с таким статусом смогут стать участниками рынка драгоценных камней и металлов.

Чтобы получить такой статус, мастер должен «продолжать традиции и развивать новые направления ювелирного мастерства». Также он должен участвовать в конкурсах, выставках и других культурных мероприятиях ювелирной отрасли. Заявители должны будут показать не менее трех ювелирных изделий собственного авторства, которые прошли государственные опробование и клеймение. К тому же изделия должны быть изготовлены вручную.

Подать заявление на получение статуса художника-ювелира можно будет с 1 сентября 2024 года через портал госуслуг или государственную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных камней и металлов, пояснили в правительстве.

Также власти изменили некоторые правила ведения учета юрлиц и ИП, кто обрабатывает драгоценности и металлы. Так, для мастеров отменили обязательное требование по постановке на специальный учет.

Ранее россиянам рассказали об особенностях инвестиций в бриллианты.

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