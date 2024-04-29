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Жителей Новороссийска предупредили о военных учениях в акватории морского порта

В акватории морского порта Новороссийск 29 апреля проведут учебные стрельбы

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AP

В понедельник, 29 апреля, в акватории морского порта Новороссийск проведут учебные стрельбы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным властей, учения пройдут дважды: с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. Местных жителей призвали соблюдать спокойствие и следить за сообщениями СМИ, телевидения, радио.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в Черном море прошли флотские учения расчетов противодиверсионной и противолодочной обороны. По словам губернатора, учения проходили до 11:00 в районе Северного и Южного молов, а также на внешнем рейде в районе мыса Херсонес.

25 апреля в Севастополе было приостановлено движение морского пассажирского транспорта. 21 апреля на Северной стороне Севастополя корабль отбил атаку ракеты.

Ранее в Пентагоне признали, что Украина может атаковать Крым ракетами ATACMS.

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