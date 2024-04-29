Премьер Египта заявил, что ХАМАС и Израиль не стремятся к компромиссу

Израиль и палестинская группировка ХАМАС испытывают давление изнутри и не стремятся достичь компромиссного решения в ходе текущих переговоров. Об этом заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули на полях специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде, передает ТАСС.

«Никто не стремится к оптимальному решению, которое послужило бы интересам всех причастных — вместо этого каждая сторона говорит только о своей позиции и не хочет ее смягчать», — сказал Мадбули.

По его словам, в настоящее время на переговорах наблюдается «определенный прогресс, однако лишь по ряду пунктов». Только успех переговорного процесса поможет избежать проведения Израилем военной операции в Рафахе, и Египет, подчеркнул премьер страны, прилагает все усилия для достижения этой цели.

Египет готов принять палестинцев в случае вторжения Израиля в Рафах, но не хотел бы подобного развития событий, поскольку это будет означать «окончательное решение палестинского вопроса на условиях, исключающих создание независимого Государства Палестина», добавил он.

До этого сообщалось, что делегация ХАМАС 29 апреля посетит Каир для переговоров о прекращении огня в секторе Газа.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.