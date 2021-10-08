«Может быть связан с культом Гермеса»: в Краснодарском крае найден каменный алтарь

Археологи обнаружили каменный алтарь у хутора Воскресенского в Краснодарском крае. Об этом пишет портал «Юга. ру».

По мнению экспертов, алтарь в окрестностях Анапы «может быть связан с культом древнегреческого бога Гермеса». На нем высечены символы, которые использовали, чтобы привлечь удачу в торговле. На этом строилась экономика Боспорского царства. Оно продолжительное время было главным поставщиком зерна и рыбы на древнегреческие рынки.

В окрестностях Анапы у хутора Воскресенского при раскопках античного памятника археологи нашли каменный алтарь https://t.co/YYcKujOcwa — Юга.ру (@yuga_ru) October 7, 2021

Вице-губернатор региона Сергей Болдин прокомментировал артефакт. По его словам, ведутся дискуссии о точном назначении алтаря. Имело ли оно сакральные функции в храме или находилось в общественном здании с помещения для религиозных служений, выясняют ученые.

Ранее несколько древних гробниц с примерно 40 мумиями обнаружены в Египте. Как заявили журналистам представители египетских властей, вырезанные в скалах погребальные камеры принадлежали семейству среднего класса, члены которого, вероятно, жили в эпоху Птолемеев, римский или ранневизантийский период.