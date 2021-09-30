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В США завершили расследование инцидента с космолетом Virgin Galactic

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Joe Skipper/Reuters

Расследование инцидента с космолетом Unity-22 компании Virgin Galactic, который произошел во время суборбитального полета в июле, завершено. Тогда этот космический корабль отклонился от запланированной траектории. Об этом сказано в заявлении Федерального авиационного управления (FAA) США, передает ТАСС.

В тексте говорится, что Unity-22 действительно отклонился от курса в ходе полета, однако Virgin Galactic должным образом не проинформировала о данном инциденте регулятор. Согласно сообщению, организация согласилась внести некие изменения в свою работу, после чего ей разрешили возобновить полеты космических кораблей.

Ранее сообщалось, что Федеральное авиационное управление занимается расследованием инцидента с отклонением от курса космолета Unity-22, что угрожало ему аварийной посадкой.

11 июля этого года в США состоялся запуск ракетоплана Unity-22 с миллиардером и основателем компании Virgin Galactic Ричардом Брэнсоном на борту. Старт был произведен со взлетно-посадочной полосы первого частного космодрома США Spaceport America, расположенного в штате Нью-Мехико. Космолет поднялся в воздух, будучи прикрепленным к днищу самолета-носителя. По достижении высоты около 15 км Unity-22 отделился от него и уже с помощью собственных двигателей взлетел на высоту около 86 км, которую ВВС США считают выше верхних слоев атмосферы Земли, но которая находится ниже линии Кармана (более 100 км, космический полет по классификации Международной авиационной федерации). Космолет пробыл там несколько минут, после чего в режиме планера начал снижаться и совершил посадку в космодроме Spaceport America.

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