Очередной космический турист хочет лететь на «Союзе»

Компания Space Adventures, организующая туристические полеты в космос, в настоящее время ведет переговоры с клиентом, который хочет лететь исключительно на российском корабле «Союз». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу представительства компании в России Сергея Костенко.

«Один из потенциальных космических туристов, с которым мы сейчас ведем переговоры, у него вообще позиция — лететь на «Союзе», — рассказал он.

Представитель Space Adventures назвал преимущество российских пилотируемых кораблей неоспоримым и отметил, что управляют ими профессиональные космонавты.

Агентство напоминает, что по контрактам с Space Adventures Россия отправила на Международную космическую станцию восемь гражданских лиц: американцы Деннис Тито (2001 год), Грег Олсен (2006 год), Анюше Ансари (2006 год), Ричард Гэрриотт (2008 год) и Чарльз Симони (2007 и 2009), британец Марк Шаттлворт (2002) и канадец Ги Лалиберте (2009 год).

Ранее был установлен новый рекорд по числу людей, одновременно находящихся на околоземной орбите.