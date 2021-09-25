WSJ: комиссия журнала Lancet распустила группу ученых, исследовавшую происхождение COVID-19

Председатель комиссии по COVID-19 журнала Lancet, профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс распустил рабочую группу, исследовавшую происхождение коронавируса. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По словам ученого, он закрыл рабочую группу из-за ее связей с некоммерческой организацией EcoHealth Alliance. По данным газеты, эта нью-йоркская организация ранее использовала американские средства для исследования коронавирусов летучих мышей в институте вирусологии в китайском городе Ухань, где произошла первая вспышка COVID-19.

«Я просто не хотел, чтобы рабочая группа имела такое явное отношение к одному из основных вопросов этого исследования происхождения, каким была EcoHealth Alliance», — пояснил Сакс. Он добавил, что комиссия продолжит изучать происхождение коронавируса, а затем опубликует доклад в 2022 году.

Уточняется, что президент EcoHealth Alliance Питер Дасзак до июня возглавлял рабочую группу, а несколько входивших в группу ученых ранее сотрудничали с Дасзаком или самой организацией.

В материале также говорится, что Дасзак — противник версии происхождения коронавируса, согласно которой он был создан в лаборатории.