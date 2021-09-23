Онкологи обнаружили новый вид рака простаты

Онкологи из Школы медицины и общественного здравоохранения Висконсинского университета выявили два подтипа метастатического рака предстательной железы, которые реагируют на лечение по-разному. Их они описали в статье в журнале JAMA Oncology.

Ученые собрали 634 образца метастатических раковых опухолей простаты. Изучив экспрессию генов в образцах, исследователи смогли разделить рак простаты на два подтипа, люминальный и базальный.

Люминальные опухоли лучше реагировали на гормональную терапию, с базальными же она особого эффекта не приносила и требовала иных мер. К базальным опухолям исследователи отнесли в том числе особо агрессивную форму рака простаты — мелкоклеточный нейроэндокринный рак.

Авторы работы рассчитывают, что им удастся создать анализ крови, определяющий, какой из подтипов рака у пациента. Это позволит быстрее и эффективнее подбирать подходящее лечение.