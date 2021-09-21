Рогозин анонсировал несколько космических пусков в 2021 году

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал 15 пусков ракет космического назначения с разных космодромов до конца текущего года. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что на минувшей неделе неделе состоялся 15-й по счету пуск в 2021 году.

«До конца года примерно столько же пусков с различных космодромов российских ракет-носителей», — сказал Рогозин в ходе научно-практической конференции «Орбита молодежи».

На 2021 года запланированы запуски двух пилотируемых миссий («Союз МС-19» с киноэкипажем, «Союз МС-20» с двумя японскими туристами), узлового модуля «Причал», грузового корабля «Прогресс МС-18» и три пуска ракет со спутниками OneWeb («Уанвеб») и тд.

Ранее Рогозин объяснил, почему Роскосмос отложил создание лунной ракеты. По его словам, средства на реализацию проекта будут направлены на разработку метановых технологий, на базе которых построят новую ракету.