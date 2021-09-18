В Роскосмосе заявили, что смогут создать очки-эмулятор полноценного зрения за полгода

В Научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» (входит в состав Роскосмоса) заявили, что цифровые очки-эмулятор полноценного зрения для людей с одним видящим глазом могут быть созданы за шесть месяцев после начала финансирования проекта. Об этом сообщает ТАСС.

В предприятии уточнили, что в данный момент разрабатывается бизнес-план проекта по созданию этой технологии.

«После утверждения бизнес-плана, согласования проекта с «Роскосмосом» и его внесения в инвестиционную программу, будет организовано производство первых прототипов. Это займет около шести месяцев с момента начала финансирования проекта», — рассказали в корпорации.

Там отметили, что со стороны невидящего глаза в оправе разместят линзу из непрозрачного пластика с вмонтированной камерой, перемещающейся синхронно со зрачком видящего глаза. В непрозрачной линзе будет установлен микрокомпьютер. Со стороны видящего глаза в оправе специалисты планируют разместить датчик положения зрачка и оптическую линзу, совмещенную с эмуляционным монитором, подающим изображение в реальном времени от видеокамеры.

В корпорации подчеркнули, что специалисты уже создали эскиз очков.

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