Археологи выяснили, когда люди начали использовать одежду

Самые древние инструменты для снятия шкур с животных появились более 100 тыс. лет назад, выяснили археологи из Университета штата Аризона. На это указали находки в марокканской пещере, описанные в статье в журнале iScience.

Неизвестно, когда именно люди начали носить одежду. Более ранний генетический анализ нательной вши показал, что она отделилась от головной около 170 тыс. лет назад — вероятно, одежда появилась в это время. При этом возраст самых старых известных инструментов для изготовления одежды — швейных игл из Денисовой пещеры в Сибири и пещеры Сибуду в Южной Африке — составляет около 50-60 тыс. лет.

Новая находка показывает, что люди использовали инструменты для изготовления одежды гораздо раньше — около 120 тыс. лет назад.

Археологи изучили останки животных и артефакты в одной из пещер Марокко, где 90-120 тыс. лет назад находилась стоянка древних людей. Среди примерно 12 тыс. фрагментов костей исследователи обнаружили более 60 костей животных, обточенных для использования в качестве орудий труда. А следы на крупных костях плотоядных животных — лис и диких кошек — указали на то, что с них явно снимали шкуры.

Сравнив найденные инструменты с другими археологическими находками, ученые убедились, что новые предметы имеют ту же форму и такие же следы использования, как и уже известные инструменты для обработки кожи.

По всей видимости, в этой пещере древние люди снимали с животных шкуры, чтобы кутаться в них ради тепла, заключают исследователи. Сама же технология, очевидно, зародилась еще раньше.