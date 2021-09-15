Рогозин объяснил, почему Роскосмос отложил создание лунной ракеты

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что сверхтяжелая ракета для полетов на Луну в прежнем облике создаваться не будет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, средства на реализацию проекта будут направлены на разработку метановых технологий, на базе которых постоят новую ракету. Рогозин объяснил, что метановый двигатель позволит использовать многократно двигатели ракеты сверхтяжелого класса.

«Так мы просто выкинем триллион рублей под крики людей, у которых денег не хватает в стране. И ничего хорошего. И будет одноразовый полет вокруг Луны. Что дальше? Если мы хотим создать эту систему, то она должна быть многоразовой. Поэтому мы лучше сделаем чуть позже, но зато мы сделаем так, что это будет стимулом развития композиционных материалов в Роскосмосе, и систем, и сплавов, и новых двигателей», — сказал он.

Глава корпорации выразил мнение, что лучше потратить время и деньги на то, что продвинет отрасль вперед.

Ранее гендиректор самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил, что предприятие приостановило разработку проекта ракеты сверхтяжелого класса.