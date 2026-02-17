Размер шрифта
На соседей Киркорова пожаловались в Гепрокуратуру

Бизнесмен Рыськов заявил, что 20 соседей Киркорова захватили пирс на полуострове
Владимир Астапкович/РИА Новости

Саратовский бизнесмен, общественник Глеб Рыськов пожаловался в Генпрокуратуру РФ на соседей певца Филиппа Киркорова по участку на Мякининском полуострове. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на соответствующие документы.

Рыськов утверждает, что береговую полосу полуострова незаконно захватили минимум 20 участков. Он указал, что общая кадастровая стоимость береговой полосы сейчас составляет 689 млн рублей.

Общественник попросил ведомство освободить береговую полосу от всех строений и восстановить природный ландшафт. Он также намерен обратиться в Верховный суд.

До этого Красногорский суд Московской области отклонил иск предпринимателя, требовавшего запретить Киркорову пользоваться пирсом и теннисным кортом на берегу Москвы-реки.

В начале ноября саратовский бизнесмен также предложил снести беседку телеведущего Александра Гордона в лесу. До этого он хотел отнять баню у Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее сообщалось, что Нагиев купил апартаменты с пляжем в Дубае за 300 млн рублей.
 
