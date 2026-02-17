Бывшего замначальника одесского ТЦК уличили в коррупции

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) предъявило обвинение в коррупции экс-замглавы Одесского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Отмечается, что обвинение в незаконном обогащении и легализации имущества предъявлено заочно.

«В течение 2020-2022 годов чиновник приобрел активы на общую сумму более 37,7 млн гривен ($855 тысяч), что <...> превышает его официальные доходы», — говорится в сообщении.

Силовики уточнили, что подозреваемый регистрировал имущество на близких родственников — жену, мать, тещу, бабушку жены.

15 января ГБР сообщало, что на Украине действовала схема, по которой сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в Ивано-Франковской области за деньги помогали мужчинам призывного возраста бежать в Румынию.

В результате расследования были задержаны несколько человек.

Организаторами данной схемы стали двое сержантов ТЦК Ивано-Франковской области. Они давали возможность украинцам призывного возраста беспрепятственно проезжать через блокпосты, давали инструкции «клиентам» на всех этапах, включая самостоятельное пересечение реки Прут.

14 января новый министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в розыске у ТЦК находятся два миллиона украинцев, а еще 200 тысяч человек самовольно оставили военную часть.

Ранее Кирилл Буданов пожаловался на коррупцию и злоупотребления в ТЦК.