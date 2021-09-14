Российские ученые обнаружили «эликсир молодости» в сибирской пихте

Российские ученые из научно-производственной компании «Инитиум-Фарм» и Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН первыми в мире выявили способность терпенов пихты сибирской запускать в организме человека процесс аутофагии, способствуя таким образом увеличению продолжительности жизни, сообщает РИА «Новости».

Аутофагия — это процесс утилизации «отходов» живой клетки, при котором ненужные компоненты, например, поврежденные молекулы белков, органеллы или вирусы, перерабатываются в питательные вещества. В результате это очищает организм человека.

Однако аутофагия генетически отключена в большинстве клеток, а естественный процесс очищения находится в «спящем» состоянии. Ученые по всему миру ищут способ, как этот процесс можно активировать, разрабатывая различные методы «включения» аутофагии в клетках организма человека.

Эксперименты, которые провели авторы нынешней работы, позволили определить, что терпены пихты сибирской могут очень быстро и безопасно запускать аутофагию в человеческих клетках.

«Мы стоим на пороге открытия «эликсира молодости», который сможет значительно увеличивать продолжительность жизни человека», — рассказала руководитель научных проектов компании «Инитиум-Фарм» Фания Маганова.

Ранее ученые из Тель-Авивского университета провели исследование и выяснили, что омолодить организм и продлить жизнь можно с помощью кислородной терапии.