Медик рассказала, какие тесты на коронавирус самые надежные

Метод ОТ-ПЦР (полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией) является «золотым стандартом» для обнаружения возбудителя COVID-19, рассказала агентству «Прайм» заместитель медицинского директора ГК МЕДСИ по лабораторной диагностике Ольга Калачева.

Она пояснила, что существует два вида молекулярной диагностики коронавируса: ПЦР и LAMP-тестирование. При этом ОТ-ПЦР является основным методом определения вируса.

«Эта технология подходит для крупных лабораторий и требует наличия высококвалифицированного персонала», — отметила специалист.

По ее словам, есть также тест-системы в форме картриджа, при помощи которых подобное тестирование можно проводить за 45 минут. Однако, у этого метода «относительно высокая себестоимость и малая производительность», отметила Калачева.

Молекулярный экспресс-метод петлевой изотермической амплификации (LAMP), пояснила эксперт, позволяет сократить время проведения и реакции амплификации с 5 до 2-х часов.

«Эти методы позволяют установить, выделяет ли человек вирус в данный момент», — сказала Калачева, подчеркивая, что этот метод является лучшим выбором при проведении тестирования в максимально короткие сроки в качестве скринингового исследования.

В России за последние сутки выявлен 18 891 случай коронавируса. Лидерами по количеству заболевших часа стали Москва (1940), Санкт-Петербург (1629), Московская область (645). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Чукотском автономном округе (16) и Ненецком автономном округе (12).