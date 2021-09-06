Ученые гадают о предназначении таинственных камней, найденных при раскопках в Шотландии

Археологи обнаружили необычные отполированные каменные шары размером с ладонь во время раскопок неолитического поселения на Оркнейских островах. Об этом сообщили в издании Daily Mail.

Камни были обнаружены на полуострове Треснесс, где с 2017 года ведутся активные археологические работы, так как скалы, на которых находилось древнее поселение, постепенно сваливаются в море. На данный момент ученые нашли более 20 камней, и постепенно количество находок подобного рода увеличивается.

Точное предназначение отполированных камней, которые обнаруживаются в поздненеолитических стоянках по всему Британскому архипелагу остается неизвестным, однако исследователи выдвинули несколько гипотез о том, зачем они могли быть созданы. Так, по мнению некоторых, шары украшали оружие или имели ритуальное предназначение. Об этом говорит тот факт, что на некоторых подобных артефактах был нанесен орнамент. Другие исследователи, ссылаясь на тот факт, что большинство шаров имеет похожую массу, предполагают, что они использовались как примитивные весы. Еще одна версия гласит, что шары использовались как подшипники, помогая при перемещении тяжелых камней. По мнению археологов, придерживающихся этой версии, таки подшипники были совершенно необходимы, учитывая то, что существенная часть неолитических построек в Шотландии была создана из огромных каменных глыб.

Специалисты сообщают, что также в Треснессе была обнаружена каменная пирамида Бронзового века («керн») и остатки деревянного фундамента древнего храма.

Ранее сообщалось, что в Индонезии обнаружена рукотворная пирамида, возраст которой может составлять более 28 тысяч лет.