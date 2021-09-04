Рогозин показал Путину макет космического ядерного буксира

Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин представил на космодроме Восточный президенту Владимиру Путину макет российского ядерного буксира, который в 2030 году будет запущен с космодрома. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это транспортно-энергетический модуль. Это наша совместная с «Росатомом» работа. Космическая ядерная энергетика — это единственная реальная возможность сегодня передвигаться вместо химических двигателей как межпланетный буксир», — рассказал Рогозин.

Он добавил, что его запуск планируется провести с космодрома Восточный в 2030 году. Для этого будет создана вся необходимая инфраструктура. Выводить буксир планируется на высоту не менее 800 километров, которая является самой безопасной для включения ядерного реактора.

Ранее Рогозин рассказал, что Новая российская орбитальная станция будет максимально автономной и получит элементы искусственного интеллекта.

Он добавил, что робототехника должна применяться на станции, чтобы минимизировать число выходов человека в космос, чтобы не подвергать космонавтов рискам. Для этого должны быть внекорабельные роботы, считает Рогозин.