Ученые выяснили, что младенцы и шимпанзе смеются одинаково

Голландские ученые обнаружили сходства между смехом детей возрастом от 3 до 18 месяцев и шимпанзе. Работа под названием «Онтогенез человеческого смеха» опубликована в научном журнале Biology Letters.

«Исследование началось с того, что нашему ведущему автору показали видео, на котором ребенок ее подруги смеется, и она подумал, что это похоже на смех шимпанзе», — приводит слова одного из авторов газета Daily Mail.

Гипотеза подтвердилась^ оказалось, что младенцы смеются и на выдохе, и на вдохе — также поступают шимпанзе. С возрастом люди начинают смеяться только на выдохе. Вероятно, это связано с тем, что такой смех звучит громче, а значит, ярче выражает чувство радости.

Кроме того, исследователи выдвинули версию, что младенцы подсознательно адаптируют свой смех, чтобы вызвать лучшую реакцию родителей — зрительный контакт, улыбку, ответный смех.

В любом случае, результаты показывают, что «поведенческий репертуар» человека унаследован им от общего с шимпанзе предка, резюмировали ученые.

Шимпанзе — ближайшие родственники людей. Оба вида относятся к семейству гоминид, в которое также входят орангутаны и гориллы.

Ранее самец шимпанзе отжался в китайском зоопарке, повторив действия туриста.