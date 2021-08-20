Пуск ракеты «Союз-2.1Б» со спутниками OneWeb с Байконура отменен

Пуск ракеты «Союз-2.1Б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 спутниками OneWeb с Байконура отменен автоматикой космического корабля, сообщает сайт «Роскосмоса», ведущий прямую трансляцию.

«В штатном режиме дата перенесена на резервную», — заявил ведущий прямой трансляции.

Причина отмены запуска не уточняется, РИА «Новости» сообщает, что решение не начинать старт приняла автоматика.

Ранее старт «Союза» с Байконура был отложен из-за неготовности груза.

Изначально, старт «Союза-2.1б» планировался на 5 августа, позже дату запуска перенесли сначала на 13 августа, потом на 20 августа.

Задержка запуска космического корабля была связана с тем, что 34 спутника «OneWeb» не были доставлены к 13 июля.

В прошлый раз успешный пуск ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb был произведен в мае 2021 года.