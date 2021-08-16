Ученые выявили связь между наследием судов инквизиции и современным уровнем жизни

Команда экономистов из разных стран мира пришла к выводу, что религиозные преследования имеют долгосрочное негативное влияние на благосостояние населения.

Международная команда ученых из Канады, Австралии и Швейцарии провела колоссальную работу по оцифровке и обработке массива данных о 67 000 судебных заседаниях, проведенных Конгрегацией доктрины веры в Испании с конца XV века по 1820-е года. В результате исследования было выявлено, что в тех муниципалитетах, где религиозные преследования были сильнее, — уровень образования, благосостояния и удовлетворенности жизнью в настоящее время существенно ниже, чем в тех, где инквизиция свирепствовала не так сильно.

Для проверки устойчивости модели ученые убрали дополнительные переменные, которые могут влиять на результаты, в числе которых — уровень религиозности и богатства. Выводы все равно подтверждали гипотезы ученых.

Ранее ученые доказали, что ненавидят мигрантов больше всего там, где находились концентрационные лагеря.