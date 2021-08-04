Американцы нашли на Марсе «кошку на гидроцикле»

Американский марсоход Curiosity обнаружил на поверхности планеты необычную природную арку, вызвавшую удивление как у ученых NASA, так и пользователей соцсетей. Снимок был сделан у подножия горы Шарп в кратере Гейла, где марсоход совершил посадку еще в 2012 году. Среди последних присланных на Землю снимков ландшафта ученые заметили небольшую каменную арку, след выветривания, высотой всего 15 сантиметров.

Считается, что кратер имеет ударное происхождение, и когда-то был заполнен водой. Для съемки необычных элементов поверхности марсоход использует камеру Mast Camera. Эксперты отметили необычную форму арки на фоне довольно ровной поверхности, пользователи соцсетей нашли в ней сходство с кошкой, сидящей на гидроцикле, или на спине змея.

Инженер NASA Кевин Джилл «сшил» два изображения арки и сопроводил комментарием в Twitter: «Я оставлю это ученым, чтобы они объяснили, что черт возьми там происходит». По словам Эбигейл Фриман, специалиста по геологии планет из Лаборатории реактивного движения NASA, обнаруженная арка по сравнению с ранее найденными элементами ландшафта выглядит «чрезвычайно причудливой»