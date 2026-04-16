Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России при помощи европейских беспилотников ведут к непредсказуемым последствиям. Об этом заявило министерство обороны РФ.

Комментируя наращивание рядом европейских стран производства и поставок Киеву беспилотных летательных аппаратов для ударов по территории России, Минобороны назвало это намеренным шагом, который ведет к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем континенте. В военном ведомстве подчеркнули, что террористические атаки против РФ с применением произведенных Европой дронов ведут к непредсказуемым последствиям. Вместо укрепления безопасности европейских государств, действия их правительств все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией. В связи с этим европейской общественности следует ясно понимать истинные причины угроз их безопасности.

15 апреля министерство обороны России раскрыло, в каких европейских государствах производят дроны для Вооруженных сил Украины.

Ранее Медведев назвал провокацией полеты БПЛА над европейскими странами.