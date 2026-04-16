Мужчина толкнул девушку, которая пролезла без очереди на аттракцион в Диснейленде

Британец толкнул подростка в очереди на аттракцион в Диснейленде и был арестован

Мужчина толкнул девочку-подростка, которая якобы пролезла без очереди на аттракцион в парке развлечений в штате Флорида. Об этом сообщает The Sun.

В феврале 47‑летнего Кита Ньюмана, бортпроводника британской авиакомпании Virgin Atlantic, арестовали из‑за конфликта в очереди на аттракцион по мотивам мультфильма «Принцесса и лягушка» в Диснейленде.

Мужчина утверждал, что 18‑летняя девушка обошла его, хотя, как выяснилось, она просто пыталась догнать своих друзей, уже находившихся впереди. Он вытянул руку, а затем дважды толкнул ее, из‑за чего она споткнулась и облила водой свою подругу.

Подруга девушки и другие свидетели подтвердили, что мужчина применил физическую силу, хотя пострадавшая объяснила ему ситуацию.

Отец девочки раскритиковал Ньюмана, назвав его действия «непростительными». По словам мужчины, его дочь «выглядела на 15 лет», а ее вес составляет 54 кг и при росте 157 см.

Пострадавшая подала заявление в полицию, после чего британца арестовали, но отпустили под залог. Он вернулся домой, где ожидает суда. В случае осуждения ему грозит штраф или до года тюремного заключения за нанесение побоев.

