БПЛА атаковали Севастополь

Развожаев: силы ПВО сбили 4 воздушных цели в Севастополе
В Севастополе силы ПВО (противовоздушной обороны) отражают украинскую атаку, написал в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Уже сбито 4 воздушных цели в районе мыса Херсонес, Северной стороны и Балаклавском районе», — сообщил чиновник в 23:49 15 апреля и уточнил, что гражданские объекты в Севастополе не пострадали.

Он призвал горожан не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в укрытиях.

Градоначальник предупредил, что беспилотники будут уничтожаться из разных средств поражения, в том числе из стрелкового оружия. Не попавшие в цель пули могут быть опасны. А когда дроны сбивают ракетами, их модули и обломки БПЛА тоже могут падать на землю.

В 22:47 глава города заявил о воздушной тревоге в Севастополе.

Накануне вечером в хуторе Екатериновка Белгородской области FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) атаковал территорию сельхозпредприятия. В результате не выжила местная жительница.

Ранее БПЛА помешал посадке самолета президента Литвы.

 
Сокращение ВВП, доступ силовиков к телефонам россиян и подорожавший шашлык. Главное за 15 апреля
