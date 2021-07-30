«Не беспокойтесь!»: космонавт о проблемах с модулем «Наука»

Интеграция российского модуля «Наука» в Международную космическую станцию (МКС) продолжается. Об этом в Instagram сообщил космонавт Олег Новицкий.

«Друзья, читаю ваши многочисленные комментарии. Не беспокойтесь! Наша работа на Международной космической станции по интеграции вновь прибывшего модуля «Наука» продолжается», — написал Новицкий.

Астронавт добавил, что вечером 30 июля планируется открыть люки, разделяющие станцию и модуль, и пообещал держать подписчиков в курсе.

Ранее многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» успешно пристыковался к МКС. Стыковка прошла в автоматическом режиме. Специалисты Центра управления полетами и российские участники экипажа станции контролировали процесс.

Позднее произошло незапланированное включение двигателей модуля «Наука», что привело к изменению ориентации МКС.