Ученые назвали наименее опасный для сердца алкогольный напиток

Ученые из Университета Аделаиды в Австралии заявили, что употребление вина несет минимальный риск для сердечно-сосудистой системы по сравнению с другими алкогольными напитками. Результаты исследования опубликованы в научном журнале ScienceDirect.

Согласно публикации, люди, которые пили менее шести стандартных доз алкоголя в неделю, реже всего сталкивались с болезнями сердца, в том числе фибрилляциями предсердий (мерцательной аритмией).

«Употребление пива и сидра влечет больший риск фибрилляции предсердий по сравнению с употреблением красного и белого вина <…> Наши эксперименты свидетельствуют о том, что при ответственном употреблении небольшого количества вина есть минимальный риск развития фибрилляции предсердий», — сказано в тексте.

Для мужчин и женщин выводы исследования оказались одинаковыми. Однако, отметили ученые, результаты нельзя применить к людям, у которых уже диагностировали сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее стала известна полезная для сердца доза алкоголя.