Модуль «Наука» провел успешную стыковку с МКС

Многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» успешно пристыковался к надирному узлу модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС.

Стыковка к станции была произведена в автоматическом режиме. Специалисты Центра управления полетами и российские участники экипажа МКС контролировали процесс.

19 января 2021 года в Роскосмосе сообщили, что топливная система модуля «Наука», из-за проблем с которой его отправка к МКС откладывалась несколько лет подряд, успешно прошла испытания. Также были проведены испытания телевизионной связи и антенно-фидерного устройства телевизионной системы, в том числе ТВ-цепей и кодеров, ТВ-связи через универсальные рабочие места экипажа.

Запуск модуля был запланирован на май 2021 года, но как сообщал в декабре Дмитрий Рогозин, в случае необходимости дополнительных проверок он может быть перенесен на июль.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщал, что многофункциональный лабораторный модуль «Наука» вышел на расчетную траекторию полета после коррекций орбиты.