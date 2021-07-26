Модуль «Пирс» отстыковался от МКС впервые за 20 лет

Модуль «Пирс», который был запущен на орбиту в 2001 году, отстыкован от Международной космической станции (МКС) с помощью грузового корабля «Прогресс МС-16». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию Роскосмоса.

Отмечается, что соответствующая операция освободила стыковочный узел российского сегмента МКС для приема запущенного 21 июля многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Он должен присоединиться к станции 29 июля.

«Прогресс МС-16» вместе с «Пирсом» покинули нижний порт модуля «Звезда» в 13.56 мск 26 июля. Это первый модуль Международной космической станции, который отстыковали от нее.

Планируется, что в 13.59 мск «Прогресс МС-16» задействует двигатели для увода связки с «Пирсом» на безопасное расстояние от МКС. В 17.01 мск корабль включит двигатель для сведения связки с орбиты.

Ожидается, что в 17.42 мск корабль с модулем достигнет атмосферы и начнет разрушаться. Несгоревшие частицы должны оказаться в южной части Тихого океана — на так называемом «Кладбище космических кораблей», в 3630 километрах от новозеландского Веллингтона.

Модуль «Пирс» был запущен и пристыкован к МКС в 2001 году. Он использовался для выходов экипажей в открытый космос с российского сегмента станции, всего их было совершено 52. К нему также стыковались пилотируемые корабли «Союз» и грузовые «Прогресс».