В РАН объяснили, почему подорожавшие импортные бананы не удастся заменить российскими

Выращивать бананы в России нецелесообразно из-за неподходящих климатических условий, сообщил «Газете.Ru» академик-секретарь Отделения сельскохозяйственных наук РАН Юрий Лачуга.

«Природно-климатические условия совершенно разные. Они не подходят для производства этой культуры. И нет необходимости этим заниматься, поскольку будет очень высокая себестоимость и низкая урожайность», — рассказал эксперт.

Более грамотный путь — возделывать те культуры, которые дают хороший урожай в российских широтах, экспортировать их в другие страны, а вырученные деньги использовать для импорта прочих продуктов, считает Лачуга.

«Мировая кооперация требует специализации, — пояснил он. — Надо выращивать свои культуры, так, чтобы они были конкурентоспособны, проводить глубокую переработку, получать с этого дополнительный доход, и за счет этого покупать ананасы, бананы, кофе и так далее. Нельзя тащить южные продукты сюда. Продуктивности, экономической целесообразности здесь не будет».

Ранее стало известно, что в России цены на бананы достигли максимума за пять лет, вернувшись на уровень 2016 года. Причиной этого, по мнению специалистов, стали сложности с логистикой, наценки посредников, а также ослабление рубля.