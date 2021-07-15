Virgin Galactic разыгрывает два билета в космос после полета Брэнсона

Компания Virgin Galactic, в экипаже корабля которой осуществил суборбитальный полет миллиардер Ричард Брэнсон, разыгрывает два билета на коммерческий рейс в космос.

Уточнятся, что «лотерейный» полет запланирован на начало 2022 года.

«Теперь ваша очередь полюбоваться захватывающими видами космоса. Virgin Galactic и [благотворительный аукцион] Omaze дают вам шанс выиграть 2 места на будущий полет в космос», — заявила компания.

Отмечается, что участие бесплатно, однако если участник хочет повысить шанс выигрыша, придется внести определенную плату. Так, чтобы участник был отмечен 2 тыс. раз в списке претендентов, ему придется внести $100. Всего имя одного участника может быть внесено в списки до 6 тыс. раз. Самый маленький «донат» составляет $5 — он обеспечит участнику 50 упоминаний.

«Камеры в салоне будут записывать каждый момент в HD. С 17 круглыми окнами для обзора каждое место — это сиденье у окна. И даже есть зеркало, в котором можно наблюдать, как вы плывете в космосе», — рассказывает подробности Virgin Galactic.

11 июля, в США состоялся запуск ракетоплана VSS Unity с 70-летним миллиардером Брэнсоном на борту. Старт был произведен со взлетно-посадочной полосы первого частного космодрома США Spaceport America, расположенного в штате Нью-Мехико.Вместе с Брэнсоном в полете приняли участие пять сотрудников Virgin Galactic — пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, ответственная за исследования Сириша Бандла, ведущий инженер компании Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес, которая руководила ходом полета.

После полета Брэнсона в космос акции Virgin Galactic рухнули.

Ранее сообщалось, что «Симпсоны» предсказали полет Брэнсона в космос.