«Роскосмос» планирует испытать элементы ядерного буксира на МКС

Предприятие «Роскосмоса», исследовательский институт «Центр Келдыша», планирует испытать на Международной космической станции (МКС) элементы транспортно-энергетического модуля «Зевс» с ядерной энергоустановкой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Госзакупок.

Планируется исследовать работу капельный холодильник-излучатель для «Зевса» в рамках эксперимента «Капля-2-2». В прошлый раз эксперимент на тему системы охлаждения будущего российского лунного буксира проводился в 2014 году, однако из-за отказа научной аппаратуры эксперимент пришлось прервать.

Создание транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой позволит России отправить к Луне и другим объектам Солнечной системы космический корабль, который сможет развить гораздо большую скорость, чем существующие образцы.

Планируется, что первая миссия «Зевса» может продлиться около 50 месяцев, и за это время аппарат совершит полет к Луне, Венере, а после этого отправится к Юпитеру и его спутникам. Старт миссии запланирован на 2030 год.