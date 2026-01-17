В Алма-Ате заложили первый камень филиала центра «Сириус»

Церемония закладки первого камня филиала школы и образовательного центра для талантливых детей «Сириус» состоялась в Алма-Ате. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения Республики Казахстан, передает ТАСС.

В публикации говорится, что в школе будут проводить интегрированные программы по многим предметам, включая точные и естественные науки, а также междисциплинарные курсы по искусственному интеллекту, космосу, инженерии и направления по языкам. Все занятия будут проводиться в строгом соответствии с государственными требованиями.

В церемонии участвовали заместитель премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева, министр просвещения Жулдыз Сулейменова, аким города Дархан Сатыбалды и другие высокопоставленные лица.

Образовательный центр «Сириус» был открыт в 2015 году на базе олимпийской инфраструктуры Сочи. Его реализация состоялась по инициативе российского лидера Владимира Путина.

