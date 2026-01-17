Размер шрифта
В Алма-Ате заложили первый камень филиала центра «Сириус»

В Алма-Ате состоялась церемония закладки первого камня филиала центра «Сириус»
Пресс-служба федеральной территории Сириус

Церемония закладки первого камня филиала школы и образовательного центра для талантливых детей «Сириус» состоялась в Алма-Ате. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения Республики Казахстан, передает ТАСС.

В публикации говорится, что в школе будут проводить интегрированные программы по многим предметам, включая точные и естественные науки, а также междисциплинарные курсы по искусственному интеллекту, космосу, инженерии и направления по языкам. Все занятия будут проводиться в строгом соответствии с государственными требованиями.

В церемонии участвовали заместитель премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева, министр просвещения Жулдыз Сулейменова, аким города Дархан Сатыбалды и другие высокопоставленные лица.

Образовательный центр «Сириус» был открыт в 2015 году на базе олимпийской инфраструктуры Сочи. Его реализация состоялась по инициативе российского лидера Владимира Путина.

До этого сообщалось, что большинство россиян придерживаются мнения, что из-за искусственного интеллекта (ИИ) дети лишаются необходимости думать и учиться. Согласно результатам исследования, 83% респондентов считают, что из-за технологий у детей нет необходимости что-либо учить, запоминать и даже размышлять. При этом некоторые из учеников даже отказываются читать, делая запрос у сети и слушая рассказ умной колонки.

Ранее часть жителей Сочи и Сириуса осталась без света.

